Liebe Leser, ein guter Start ins neue Jahr: Wie vor den Feiertagen schon angekündigt, gibt es die Flugschrift neue Aufklärung nun auch als gedrucktes Exemplar - im Großformat mit Fadenheftung, als Schmuckausgabe sozusagen. Ab sofort bestellbar wie unten angekündigt und beschrieben. Wir freuen uns über Bestellungen. Weiterhin gibt es natürlich das Buch als PDF zum Herunterladen.



Zweites Thema heute: Selbstorganisation. Auch nach acht Stationen unserer Erkundung ist das Thema längst nicht ausgelotet. Vielmehr steuert die Erkundung auf einen entscheidenden Punkt zu. Vorbereitet findet sich dies im aktuellen Interview mit Gebhard Borck, der (wie zuvor schon Andreas Zeuch) eine kritische Position bezieht: Fast überall werde Selbstorganisation mit der Erwartung eingeführt, die Produktivität zu steigern, die Entscheidungsstrukturen blieben allerdings die alten. Aber, so Borck zuversichtlich, eine andere Form der Selbstorganisation sei möglich. Eine Form, die sich durch ein klareres Bewusstsein für Selbstorganisation auszeichnet.



Genau das wird in unserer Erkundung zu einem zentralen Thema werden. Das ist die Geschichte, die sich in den bisherigen Interviews abzeichnet. Hier aber erst einmal Gebhard Borck mit seinem Impuls.



Eine inspirierende Lektüre und natürlich ein gutes, ja ein besseres neues Jahr wünscht

Winfried Kretschmer, changeX

… passt auf euch auf und bleibt gesund!



Unsere Themen Flugschrift Neue Aufklärung

Erkundung Selbstorganisation 9 | Gebhard Borck

Erkundung Selbstorganisation - Übersicht

Neu im Magazin Flugschrift Neue Aufklärung Nun auch gedruckt als Schmuckausgabe Sechs Gespräche über eine neue Aufklärung waren eines unserer Schwerpunktthemen des Jahres 2021. Nun liegt die Gesprächsfolge in einer zusammenfassenden Ausgabe vor - als Flugschrift Neue Aufklärung. Jetzt auch gedruckt in einer schön gestalteten Schmuckausgabe mit Fadenheftung. 12.01.2022 zur Printausgabe Eine andere Art der Selbstorganisation Selbstorganisation - eine Erkundung | 9 Gebhard Borck Selbstorganisation ist ein schillernder Begriff, und genau besehen ist keineswegs klar, was damit eigentlich gemeint ist. Unterschiedliche Sichtweisen finden sich sowohl beim Verständnis von Selbstorganisation wie bei Konzepten zu ihrer praktischen Umsetzung. Zeit, das Feld abzustecken. Und Menschen zu fragen, die in und mit Selbstorganisation arbeiten. Eine Erkundung. Hier im Interview: Gebhard Borck, Unternehmenscoach in Pforzheim. 08.01.2022 zum Interview Perspektiven auf Selbstorganisation Selbstorganisation - eine Erkundung | Übersicht Was Selbstorganisation ist und soll und wie sie verwirklicht werden kann, ist keineswegs klar. Zu viele Meinungen, Sichtweisen und Konzepte stehen im Raum: unvermittelt nebeneinander. Zeit, einen Überblick zu schaffen, Bezüge herzustellen. Das ist das Ziel unserer Erkundung. Das Vorhaben: Menschen zu fragen, die an, mit und in Selbstorganisation arbeiten, um Antworten auf einer vergleichbaren Basis zu gewinnen. Und vielleicht ein wenig Klarheit. 08.01.2022 Übersicht Erkundung Selbstorganisation

Zitat "Es wäre toll, wenn künftig mehr Organisationen versuchten, ihre Erfolge in einem klareren Bewusstsein für Selbstorganisation zu erreichen." Gebhard Borck: Eine andere Art der Selbstorganisation "Können Menschen Selbstorganisation?"

"Natürlich." Gebhard Borck: Eine andere Art der Selbstorganisation